HABER

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 08:20 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda daha önce farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu öne sürülen Suriye ve Iraklı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.  Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu ve önümüzdeki süreçte de eylem yapabilecekleri yönünde istihbarat alındığı 4'ü Suriye, 2'si Irak uyruk 6 şüphelinin adresini belirledi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda daha önce farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu öne sürülen Suriye ve Iraklı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde farklı bölgelerde silahlı faaliyetlerde bulunduğu, örgüt adına hücre yapılaşması içinde olduğu ve önümüzdeki süreçte de eylem yapabilecekleri yönünde istihbarat alındığı 4'ü Suriye, 2'si Irak uyruk 6 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadıİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı
Adana'da DEAŞ operasyonuAdana'da DEAŞ operasyonu
Endonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölüEndonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi!

Kartal kapanışı da kötü yaptı

Kartal kapanışı da kötü yaptı

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis Koleji Giriş Sınavı operasyonu: 64 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

Endonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölü

Endonezya'da sel: 20 ev zarar gördü, 2 kişi ölü

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Corbyn, görevini bırakacağını duyurdu

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı

Ankara'da apartman dairesinde yangın

Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.