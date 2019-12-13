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Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişi, şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin de desteği ile terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskında yakalanan 5 kişi, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şahısların örgüt adına Suriye’de farklı bölgelerde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri ve Adana’da örgüt adına hücre yapılanması oluşturdukları öne sürüldü.

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