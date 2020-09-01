HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 07:19 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipleri şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Aniden bastırdı hayat felç olduAniden bastırdı hayat felç oldu
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
1/
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Av yasağı kalktı balıkçılar ağlarını attı: Yeni sezondan umutlular
Av yasağı kalktı balıkçılar ağlarını attı: Yeni sezondan umutlular
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne dev operasyon: 422 gözaltı
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne dev operasyon: 422 gözaltı
Adana’da, gece bastıran yoğun sise teslim oldu, uçaklar inemedi
Aniden bastırdı hayat felç oldu
Ankara'da feci ölüm: Virajı alamayan motosiklet sürücü duvara çarptı
Gece vakti yaşandı! Feci şekilde can verdi
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
Ölümlü kazanın ardından vatandaşlar yolu trafiğe kapattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.