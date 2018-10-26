Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın, 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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