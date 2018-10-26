HABER

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 07:56 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üyesi olduğu ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öncesi eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 1'i kadın, 6 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltıAdana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

PARTNERSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısıSır gibi saklanıyor! İşte dünyanın en garip canlısı
Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktıEsra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı
Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandıHatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Evin altında altın olduğu iddiası ortalığı karıştırdı!

Evin altında altın olduğu iddiası ortalığı karıştırdı!

Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Denizli'de sokak ortasında dehşet!

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan 'magandalara müdahale' emri

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Denizli'de kar yağışı şaşkınlığı! Her yeri beyaza bürüdü

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

Köyde büyük heyecan! Sır gibi saklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.