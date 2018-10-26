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ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 09:41 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilerin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- - Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı - Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi - Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi - Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılacak eve yürümesi - Polislerin binaya girişi - Polislerin bina içinde Aç kapıyı diye seslenmesi - Sokakta uzun namlulu silahlarla yürüyen özel harekat polisleri - Gözaltına alınan bir şüphelinin zırhlı araca götürülmesi - Genel ve detay görüntüler SÜRE 02'50 - BOYUT 317 MB Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) (Tür: Yurt)

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