Adana’da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3’ü Suriyeli, 3’ü Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik 12 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir tim, şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahısları kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanırken, 5 zanlı sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



