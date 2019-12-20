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Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.

Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar sonunda 2 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün finans sorumlusu A.M. ile örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunan E.A.E., yakalandı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, kardeşlerinin DEAŞ adına girdikleri silahlı çatışmalarda öldükleri ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Adana'da DEAŞ üyesi 2 Iraklı yakalandı

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