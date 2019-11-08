HABER

ADANA'DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU: 10 GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 07:42 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine, önceden belirlenen adreslere TEM ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırıldı. Polis ekipleri, baskınlarda çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital malzemelere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu: 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçildiİzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu: 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçildi
Motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralıMotosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Trump'a büyük şok!

Trump'a büyük şok!

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'ın İpekyolu belediye eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Önce polisten kaçtılar daha sonra ateş açtılar

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Patlayan tüp yangın çıkardı

Altunizade feci kaza! Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Cenaze aracına motosiklet arkadan çarptı

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.