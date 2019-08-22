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Adana’da dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Adana’da, kimliği belirsiz bir kişi, 1’i mobilet üzerinde, 2’si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü.

Adana’da, kimliği belirsiz bir kişi, 1’i mobilet üzerinde, 2’si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti.

Babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldular
Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya’nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya’da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren bir astsubay olduğu öne sürüldü.

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet

Adana’da dehşet
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