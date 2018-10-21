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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

ADANA'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Selma C., 1'i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Ardından bileklerini kesen kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakladı. Ardından bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı olarak bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1'i kız 3 çocuğun da olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğü araştırılıyor.

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