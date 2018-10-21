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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

BOĞAZLARINI KESMİŞ Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi.

BOĞAZLARINI KESMİŞ Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekipleri, Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evde inceleme yaparken boğazları kesilerek öldürülen çocukların Şehit Muharrem Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehmet Emin ve 8 yaşındaki Semanur ile 4 yaşındaki Mahmut olduğu belirlendi. Olayı duyarak eve akın eden komşuları da çocukları öldürüp intihar girişiminde bulunan 27 yaşında Selma Cice'nin hiç sorunu olmadığını, eşi Cabbar Cice'nin de olay sırasında evde olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, "İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek. Çok üzgünüz" dedi. Olayı duyarak eve gelip acı haberi alan Cabbar Cice de sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan Cabbar Cice, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan anne Selma Cice'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kardeşin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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