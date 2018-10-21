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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

  OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı.

OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK
Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı. Kardeşlerin tabutları, aynı cenaze aracına konuldu. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Adli Tıp Kurumu Tabelası
- Cenazelerin cenaze arabasına alınması
- Cenaze aracının gidişi
- Adli Tıp Kurumu Tabelası

SÜRE:01'10" BOYUT:130 MB

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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