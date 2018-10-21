Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (4)

OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK
Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı. Kardeşlerin tabutları, aynı cenaze aracına konuldu. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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