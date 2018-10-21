Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (5)

DEFNEDİLDİLER

Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice (4), Geçitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

