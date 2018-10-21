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Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 21:00 | Son Güncelleme

DEFNEDİLDİLER Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice (4), Geçitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEFNEDİLDİLER
Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice (4), Geçitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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