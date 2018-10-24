Adana'da deprem tatbikatı

Adana'da, İl Afet Müdahale Planı kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde tatbikat yapıldı.

Yaklaşık 100 personelin katıldığı tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Berat Yetkin, yaptığı açıklamada, yaşanabilecek depremlere hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat yapıldığını söyledi.

Tatbikatta, yüksek katlarda ve enkaz altında kalan kazazedeyi çeşitli tekniklerle çıkardıklarını belirten Yetkin, "Kullanılmayan bilgi unutulmaya mahkumdur. Hem bizim hem insanlarımızın sürekli hazır olması gerekiyor. Depremin belli bir saati yok. Depremin ne zaman olacağını tahmin edebilecek bir cihaz yok. Bunun için her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

