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Adana'da derede ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Cesedi bulunan Suriyelinin, cinayete kurban gittiği tespit edildi - Gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da kayıp olarak aranırken derede cesedi bulunan Suriyelinin kesici aletle öldürüldüğü belirlendi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki derede 26 Aralık'ta ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, cesedin, 10 Aralık'tan beri haber alınamayan ve 2 gün sonra otomobili derenin yaklaşık 4 kilometre uzağında terk edilmiş bulunan Suriyeli Muhammed Abdo'ya (56) ait olduğunu tespit etti.

Otopside, maktulün kesici alet ve sert cisim kullanılarak öldürüldüğü belirlendi.

Ekipler, maktulün ailesiyle yaptığı görüşmede, Abdo'nun en son Suriyeli S.H. (25) ile buluşmak için evden ayrıldığını öğrendi.

Araştırmada, S.H'nin maktulün kaybolduğu gün Osmaniye'ye gittiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli S.H'nin ifadesi doğrultusunda Suriyeli S.M. (20) de Hatay'da yakalandı.

Şüpheliler S.H. ile "insan kaçakçılığından" emniyette suç kaydı bulunan S.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adana ceset Dere Suriyeli

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