Adana'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adana'da dereye düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde bir köpeğin derede mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden bir görevli, vinçle dere yatağına indirildi.
Görevli, köpek yakalama aparatı ile yakaladığı köpeği önce sudan, ardından da dere yatağından çıkarıldı.
Hayvan ambulansında kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a büyük şok!
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum