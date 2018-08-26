HABER

Adana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

ADANA'da merkez Seyhan ilçe Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü öncesi kentin farklı noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, dikkat çekti.

Adana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da merkez Seyhan ilçe Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü öncesi kentin farklı noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, dikkat çekti.
Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu' yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarak asıldı. Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı belirtildi. Bir başka pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar, afişleri görünce çok duygulandıklarını söyledi. Pankartlardaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz adlı vatandaş, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak" dedi.
Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleriAdana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleriAdana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleriAdana'da dikkat çeken 30 Ağustos afişleri

PARTNERBakışları böyle yakalandı!Bakışları böyle yakalandı!
Kediyi kurtarmak için seferber oldularKediyi kurtarmak için seferber oldular
Bayramın son gününde de dönüşler sürüyorBayramın son gününde de dönüşler sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

MHP'den 8 maddelik af teklifi! Aftan kimler yararlanacak?

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Korkutan uyarı: İstanbul depremini beklerken başka yerde 7 büyüklüğünde deprem olabilir!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Lüks yatıyla gelip lahmacun dağıtan iş adamı bakın kim çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.