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Adana'da dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da, cami önlerinde dilencilik yapan 7 kadın zabıtalar tarafından yakalandı.

Adana'da dilenci operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) - ADANA'da, cami önlerinde dilencilik yapan 7 kadın zabıtalar tarafından yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zabıtalar ile birlikte cami önündeki dilencilere yönelik operasyon yaptı. Namaz çıkışı vatandaşlardan para isteyen 7 kadın ise yakalandı. Ekipler, çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan şüphelilere, 'Kabahatler Kanununa' göre 124'er lira para cezası kesti. Anneleriyle birlikte bulunan çoçukların bir kısmının elinde biberon olması ise dikkat çekti.

FOTOĞRAF

Adana'da dilenci operasyonu

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