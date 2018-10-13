Adana'da dilenci operasyonu

ADANA'da, cami önlerinde dilencilik yapan 7 kadın yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zabıtalar ile birlikte cami önündeki dilencilere yönelik operasyon yaptı. Namaz çıkışı vatandaşlardan para isteyen 7 kadın ise yakalandı. Ekipler, çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan şüphelilere, 'Kabahatler Kanununa' göre 124'er lira para cezası kesti.

Anneleriyle birlikte bulunan çoçukların bir kısmının elinde biberon olması ise dikkat çekti.



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