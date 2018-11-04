Adana'da dilencilere yönelik operasyon

Adana'nın Yüreğir ilçelerinde dilencilere yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Amirliği ile Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cami önleri ve kavşaklarda dilenenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi, Mobilyacılar Kavşağı, Miraç ve Harran camilerinin önünde para topladığı tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 8 kadını yakaladı.
Kadınlar daha sonra zabıta müdürlüğüne götürüldü.
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