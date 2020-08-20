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Adana'da dizi çekimi gerçek sanılınca polise ihbarda bulunuldu

ADANA HABERLERİ  | 20.08.2020 05:16 | Son Güncelleme

İki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını belirledi

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine mahalleye giden polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.

Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.

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