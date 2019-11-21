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Adana'da dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

Adana'da dizi oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

Adana'da çekimleri yapılarak internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin iki oyuncusundan biri yağma suçundan tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına giden Cengizhan Y. (24) ve Burak A. (19), burada Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı.

Tartışma esnasında Cengizhan Y. ve Burak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyi kovaladı. Başka bir iş yerine sığınan 2 kişiyi darbeden Cengizhan Y, Hüseyin A'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarak kaçtı.

Darp sonucu yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların, internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncuları olan Cengizhan Y. ve Burak A. olduğunu belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerden Cengizhan Y'nin üzerinde Hüseyin A'ya ait ruhsatlı silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Cengizhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adana dizi oyuncusu tutuklama yağma

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