HABER

Adana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

ADANA'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen çetenin 4'ü kadın 20 üyesi, şafak operasyonuyla yakalandı.

Adana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, yaptıkları kazanın ardından araçları hurdaya çıkan kişileri dolandırdığı iddia edilen çetenin 4'ü kadın 20 üyesi, şafak operasyonuyla yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurdaya çıkmış ağır hasarlı araçların bilgilerini ilanlardan alıp, bağlantı kurdukları üçüncü kişilere kendilerini 'sigorta şirketi yetkilisi' olarak tanıttıktan sonra hayali satış yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yapıldı. Koç başlarıyla kapıları kıran polisler, 4'ü kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Adana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonuAdana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonuAdana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonuAdana'da dolandırıcılık çetesine şafak operasyonu

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!
Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltıCinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.