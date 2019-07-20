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Adana’da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Kendisini MİT personeli ve yarbay olarak tanıtarak iki kişiyi 70 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana’da kendisini MİT personeli ve yarbay olarak tanıtarak iki kişiyi 70 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini yarbay olarak tanıtan R.B’nin, oğlunu astsubay yapacağını söyleyip 25 bin lirasını dolandırdığını ileri süren bir kişi polise başvurdu.

Polise müracaat eden bir başka kişi ise MİT görevlisi olduğunu söyleyen B.Y. ve İ.T. tarafından iş vaadiyle 45 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı, yapılan çalışma sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.B. ve B.Y. tutuklandı, İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adana dolandırıcılık

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