Adana’da dolandırıcılık iddiası

Adana’da kendisini emekli albay ve hoca olarak tanıtarak 4 kişiyi 22 bin 250 lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 4 kişi, kendisini emekli albay ve hoca olarak tanıtan Mehmet Emin K. (53) tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Polis, H.D’den oğlunun çocuğu olması için 6 bin 250 lira, M.Z.A’dan annesinin bedensel hastalığını iyileştireceği bahanesiyle 3 bin lira, H.Ç.’den üzerindeki büyüyü kaldıracağı bahanesiyle 10 bin lira ve H.Ç’nin oğlu İ.Ç’yi yurt dışına götüreceği bahanesiyle 3 bin lira aldığı ileri sürülen Mehmet Emin K’yi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

