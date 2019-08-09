HABER

Adana’da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kendisini emekli albay ve hoca olarak tanıtarak 4 kişiyi 22 bin 250 lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana’da kendisini emekli albay ve hoca olarak tanıtarak 4 kişiyi 22 bin 250 lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 4 kişi, kendisini emekli albay ve hoca olarak tanıtan Mehmet Emin K. (53) tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Polis, H.D’den oğlunun çocuğu olması için 6 bin 250 lira, M.Z.A’dan annesinin bedensel hastalığını iyileştireceği bahanesiyle 3 bin lira, H.Ç.’den üzerindeki büyüyü kaldıracağı bahanesiyle 10 bin lira ve H.Ç’nin oğlu İ.Ç’yi yurt dışına götüreceği bahanesiyle 3 bin lira aldığı ileri sürülen Mehmet Emin K’yi, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Emin K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o iyileşip sağlık neferi oldu17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o iyileşip sağlık neferi oldu
(Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları tezgahlarda yerini aldı(Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları tezgahlarda yerini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

İki kişi ölmüştü... Minibüs saatler sonra kaldırıldı

Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

Yangında can pazarı! Söndürmek isterken alevlerin ortasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.