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Adana'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Adana'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün etkili olan dolunun tarım alanlarında zarara yol açtığı bildirildi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, dün etkili olan dolu nedeniyle Elmagölü, Altıkara, Yılankale, Ağaçpınar, Çokçapınar ve Sirkeli mahallelerindeki tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.

Ayçiçeği, patates, mısır ve buğdayda önemli kayıpların olduğunu bildiren Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Öztürk, üreticilerin zararının karşılanması noktasında gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

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çiftçi dolu

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