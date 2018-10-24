HABER

Adana'da dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

ADANA'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da dolu yağışı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli sağanak beklenen kentte, saat 19.30'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceviz büyüklüğünde olan dolulardan kaçan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınıp, başlarını da montlarıyla örttüğü görüldü. Minibüsünün lastiği patlayan bir şoför ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak ise 40 dakika devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gece boyu zaman zaman sağanak yağış olacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da dolu yağışıAdana'da dolu yağışı

PARTNERKarnını görenler inanamıyorKarnını görenler inanamıyor
Otobüs şoförüne saldırdıkları için özür diledilerOtobüs şoförüne saldırdıkları için özür dilediler
Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.