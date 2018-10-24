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Adana'da dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

ADANA'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak beklenen kentte, saat 19.30'da yoğun dolu yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ceviz büyüklüğünde olan dolulardan kaçan vatandaşlar, bina saçaklarına sığınıp, başlarını da montlarıyla örttüğü görüldü. Minibüsünün lastiği patlayan bir şoför ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışının ardından başlayan sağanak ise 40 dakika devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gece boyu zaman zaman sağanak yağış olacağı öğrenildi.

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