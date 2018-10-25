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ADANA'DA DOLU YAĞIŞI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

AĞAÇLAR DEVRİLDİ Adana'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Adana'da aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçların park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu yollar trafiğe kapandı. Uğur Mumcu Meydanı'ndaki demir yapıdan oluşan süs ise devrildi. Yağışın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez Seyhan ilçesindeki Güney Kuşak Bulvarı alt geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bir otomobilin suda kalarak arızalındığı alt geçitte, Büyükşehir Belediyesi görevlilerince su tahliyesi çalışması başlatıldı. Kenti etkisi altına alan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Araçların üzerine devrilen ağaçlardan görüntü
- Devrilen ağacın yakın görüntüsü
- Polislerden görüntü
- Uğur Mumcu Meydanı'nda devrilen demir yapılı süsten görüntü
- Suda ilerleyen otomobilden görüntü
- Alt geçidin kapatılan girişinden görüntü
- Motosikletli birinin alt geçitte suyun içinden gidişi
- Alt geçidin içinden görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'16" Boyut: 141 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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