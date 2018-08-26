Adana'da dört dilde 30 Ağustos pankartı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına Türkçe, İngilizce, Yunanca ve Fransızca pankartlar asıldı.

Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan ve kentin çeşitli noktalarına asılan pankartlarda 30 Ağustos 1922'de savaşı İngiltere, Fransa ya da Yunanistan'ın kazanması halinde kentte bugün bu ülkelerin dillerinde afişlerin yer alacağına dikkati çekildi.

Yunanca yer alan pankartta "30 Ağustos'ta Yunanistan kazansaydı bu ilan böyle çıkardı" yazısı yer alırken, benzer pankart ülkelere göre İngilizce ve Fransızca olarak da hazırlandı.

Türkçe hazırlanan ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adının yer aldığı pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda ana dilimizde kutlayabiliyoruz. En büyük zaferi bize kazandıran Atamıza, Mehmetçiğe, şehit ve gazilerimize minnettarız. " ifadeleri yer aldı.

