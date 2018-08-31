HABER

Adana'da 'Drone'lu trafik uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent merkezinde yaptığı uygulamada, 'drone' ile trafik ihlali yapan sürücüleri belirledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent merkezinde yaptığı uygulamada, 'drone' ile trafik ihlali yapan sürücüleri belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde uygulama yaptı. Trafik ışıkları, aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücüleri uyaran ekipler, aynı zamanda kurallara uymayan vatandaşlara da ceza yazdı. Polisler uygulama sırasında, 'drone' kullanarak havadan trafik ihlal yapan sürücüleri belirledi. Yapılan kontrollerde, emniyet kemeri takmayan 15 sürücü, kask kullanmayan 4 motosiklet sürücüsü ve kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye, toplamda 5 bin 235 lira para cezası uygulandı.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
'Titrek Ayhan'ı tiki ele verdi'Titrek Ayhan'ı tiki ele verdi
Adana'da 'Drone'lu trafik uygulamasıAdana'da 'Drone'lu trafik uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.