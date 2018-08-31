Adana'da 'Drone'lu trafik uygulaması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent merkezinde yaptığı uygulamada, 'drone' ile trafik ihlali yapan sürücüleri belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde uygulama yaptı. Trafik ışıkları, aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücüleri uyaran ekipler, aynı zamanda kurallara uymayan vatandaşlara da ceza yazdı. Polisler uygulama sırasında, 'drone' kullanarak havadan trafik ihlal yapan sürücüleri belirledi. Yapılan kontrollerde, emniyet kemeri takmayan 15 sürücü, kask kullanmayan 4 motosiklet sürücüsü ve kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye, toplamda 5 bin 235 lira para cezası uygulandı.

