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Adana'da dronelu trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

ADANA Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

ADANA Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 43 sürücüye toplam 10 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulama sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone ile tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Fuzuli Caddesi, Mithat Özsan Bulvarı ve Zillidede Kavşağı'nda durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden uygulamalara ilişkin yapılan açıklamada Nisan ayından bu yana trafiği tehlikeye düşüren kural ihlallerinin denetlendiği uygulamalarda hatalı olan 542 araç sürücüsüne toplam 130 bin 320 TL idari para cezasının uygulandığı kaydedildi. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğu ve bu amaçla yapılan çalışmaların devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, yaşanılabilir bir trafik ortamının uluşturulabilmesi için denetimlerin süreceği ifade edildi.

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