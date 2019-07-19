Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı.

Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan bir düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Eren Çinçik, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

