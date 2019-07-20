Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgayla ilgili bir gözaltı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düğünde çıkan silahla kavgada bir çocuğun ölmesi, bir çocuğun da yaralanmasıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün İstiklal Mahallesi'ndeki düğünde Eren Çinçik'in (11) hayatını kaybettiği, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

K.S'yi gözaltına alan ekipler, olaydan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının oğulları A.S. ve M.S'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Cenaze teslim edildi

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen Eren Çinçik'in cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Çinçik'in annesi Mine Çinçik, "Kuzum Eren'im kör kurşuna gittin, ölüm sana nasıl yakışır kuzum." diye gözyaşı döktü.

Baba Mehmet Emin Çinçik, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün sahibinin akrabası olduğunu söyledi.

Düğünde iki grup arasında tartışma çıktığını ifade eden Çinçik, "Oğlum yanıma geldi, bir şeyler söyledi. Ben de 'Tamam paşa gideceğiz.' dedim. Bir iki el alan dışında havaya ateş edildi. İkinci kez sıkıldığında kargaşa çıktı. Arabaya attık, oğlumu hastaneye götürdük." diye konuştu.