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Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgayla ilgili bir gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Tufanbeyli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı -Çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düğünde çıkan silahla kavgada bir çocuğun ölmesi, bir çocuğun da yaralanmasıyla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün İstiklal Mahallesi'ndeki düğünde Eren Çinçik'in (11) hayatını kaybettiği, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

K.S'yi gözaltına alan ekipler, olaydan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının oğulları A.S. ve M.S'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Cenaze teslim edildi

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen Eren Çinçik'in cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Çinçik'in annesi Mine Çinçik, "Kuzum Eren'im kör kurşuna gittin, ölüm sana nasıl yakışır kuzum." diye gözyaşı döktü.

Baba Mehmet Emin Çinçik, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün sahibinin akrabası olduğunu söyledi.

Düğünde iki grup arasında tartışma çıktığını ifade eden Çinçik, "Oğlum yanıma geldi, bir şeyler söyledi. Ben de 'Tamam paşa gideceğiz.' dedim. Bir iki el alan dışında havaya ateş edildi. İkinci kez sıkıldığında kargaşa çıktı. Arabaya attık, oğlumu hastaneye götürdük." diye konuştu.

Çinçik, şüphelilerin cezasını çekeceğine inandığını kaydetti.

Eren Çinçik'in cenazesi, defnedilmek için Tufanbeyli ilçesine götürüldü.

- Olay

Merkez İstiklal Mahallesi'nde dün yapılan düğünde çıkan henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) yaralanmıştı.

Tufanbeyli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralı çocuklardan Eren Çinçin, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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