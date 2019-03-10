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Adana'da düğünde kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Yüreğir ilçesindeki düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında O.A, V.Ö ve A.Ş vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar düğüne katılanların araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen O.A'nın ameliyata alındığı belirtildi.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastanenin acil servis girişinde bir süre önlem aldı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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