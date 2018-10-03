Adana'da 'Duman-6' operasyonu: 10 gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, yurt genelinde gerçekleştirilen 'Duman-6' operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Adana merkezde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, 35 iş yerinde yaptığı denetimlerde; 900 kilo tütün, 908 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin doldurulmuş makaron, 89 bin 340 boş makaron, 200 şişe sahte içki, 3 bin cinsel içerikli hap ve 23 kilo nargile tütünü ele geçirdi. Operasyon kapsamında 10 kişi, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusuna başlandığı belirtildi.
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