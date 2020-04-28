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Adana'da dur ihtarına uymayan genci vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı

28.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Adana Valiliği dün Seyhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu bir genci vurarak ölümüne neden olan polis memurunun açığa alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında gencin uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada ise olaya ait olduğu iddia edilen görüntülerde gencin kalbine yakın bir noktadan vurulduğu görülüyor.

Adana'da dur ihtarına uymayan genci vurarak ölümüne neden olan polis memuru açığa alındı

Adana Valiliği dün Seyhan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu bir genci vurarak ölümüne neden olan polis memurunun açığa alındığını açıkladı.

Valilik açıklamasında gencin uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada ise olaya ait olduğu iddia edilen görüntülerde gencin kalbine yakın bir noktadan vurulduğu görülüyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da görüntüleri Twitter hesabundan paylaşarak "Adana Seyhan'da sokağa çıkma yasağının olduğu gün 17 yaşında bir çocuğun "dur" ihtarına uymadığı için öldürülmesi bizleri derinden üzdü. Bu görüntülerle ilgili acil bir açıklama ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA ise olayın dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldiğini, polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören gencin kaçmaya başladığını ve yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A.'nın havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etmesi sonucu bacağından vurularak yakalandığını duyurmuştu.

Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı.

Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı.

Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.

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