Adana'da eğitime hayırsever desteği

Adana'da hayırsever vatandaş Saniye Özaltın tarafından yaptıracak ikinci okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özaltın'ın, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde yaptıracağı "Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesinin" protokol imza töreni, Valilik makamında gerçekleşti.

Vali Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, Özaltın'a bu anlamlı davranışla eğitim ve öğretime sunduğu önemli katkılardan dolayı teşekkür etti, davranışının örnek olmasını diledi.

Okul için inşaat sürecine göre toplam 3 milyon 750 bin lira bağışlayan Özaltın da eğitim ve öğretime destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törene Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı.

Özaltın daha önce de 2 milyon lira bağışta bulunarak merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde 28 derslikli Saniye-Hüsamettin Özaltın Ortaokulunu yaptırmıştı.

