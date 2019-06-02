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Adana’da El Kaide operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Adana’da terör örgütü El Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler terör örgütü El Kaide’ye yönelik çalışma yaptı.Örgüte eleman aradıkları ve vatandaşlardan tehditle örgüte para aldıkları öne sürülen İ.Ö.

Adana’da terör örgütü El Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler terör örgütü El Kaide’ye yönelik çalışma yaptı.
Örgüte eleman aradıkları ve vatandaşlardan tehditle örgüte para aldıkları öne sürülen İ.Ö. ile M.Ö., merkez Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi’ndeki adreslerine şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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