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Adana’da elektrik kablosu hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Adana’da jandarma ekipleri elektrik kablosu çalan hırsızı kovalamaca sonucu yakaladı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesinde, H.

Adana’da jandarma ekipleri elektrik kablosu çalan hırsızı kovalamaca sonucu yakaladı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesinde, H. T. isimli şahsın sondaj kuyusunda bulunan elektrik kablolarının çalındığı ihbarında bulunması üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı. Bölgeye Jandarma Asayiş Timi, Motosikletli Asayiş Timi ve Jandarma Trafik Timi yönlendirilerek geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Hırsızlık olan bölgeye 3 kilometre mesafede Jandarma Trafik Timince şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine şahsa "dur" ihtarında bulunuldu fakat şahıs dinlemeyerek üzerindeki çuvalı atıp yaya olarak kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli şahıs arazide jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Y. O’nun üzerinden attığı çuval içinde çalınan kablolar ve hırsızlıkta kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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