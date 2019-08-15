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Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 03:20 | Son Güncelleme

Adana’da eli satırlı bir kişi kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı.

Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı

Adana’da eli satırlı bir kişi kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlı polisleri görünce satırı Seyhan Baraj Gölü’ne attı. Gözaltına alınan zanlı,” Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı” diye kendini savundu.
Olay, Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı, Seyhan Baraj Gölü’nün havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sularında kaldırım kenarında oturan ismi öğrenilemeyen 3 kişi, eli satırlı olan M.A.’ın saldırısına uğradı. Kendilerini savunmak için M.A.’ya direnen 3 kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinden satırla aldığı darbe sonucunda yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Polisleri görünce satırı Baraj Gölüne attı
Olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan M.A. polislerin geldiğini görünce elinde bulunan satırı Seyhan Baraj Gölüne attı. Ancak M.A.’ın satırı attığını gören polisleri şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A. gazetecilerin neden saldırdın sorusuna,” Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı” yanıtını verdi.
Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişide ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı

Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı

Adana’da eli satırlı saldırgan dehşet saçtı: 3 yaralı

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