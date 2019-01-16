Adana'da engellilere dalgıçlık eğitimi

Engelli vatandaşlar konusunda da pozitif ayrımcılık yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Gün, faaliyet gösterdikleri tüm spor branşlarında onlara destek olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Kadir Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda yıl boyunca branş ayrımı yapmaksızın sporun tüm alanlarında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Uzman dalgıçlardan, dalış kuralları ve ekipmanları hakkında bilgi alan engelli gençler ilk kez dalış yapmanın keyfini yaşadı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve mayıs ayına kadar sürecek kursta, down sendromlu ve bedensel engelli bireylere dalgıçlık eğitimi veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin sosyal ve sportif anlamda gelişimine katkı sağlamak ve engelli dalış uzmanı yetiştirmek amacıyla eğitim vermeye başladı.

Gün, yıl boyunca yüzme eğitim alan bireylere, yeni bir projeye imza atarak dalış eğitimi vermeye başladıklarını anlattı.

Belediyenin engellilerin kullanımı için hizmete açtığı havuzda uzmanlarca dalış eğitimlerine başladıklarını aktaran Gün, "Şu an 25-30 öğrencimiz var, gruplar halinde dalış eğitimleri başladı. Eğitimler mayıs ayı sonuna kadar devam edecek ve içlerinden belirlediğimiz, dalış anlamında üst düzey eğitimi yakalayabilmiş çocuklarımızı da Silifke'deki dalış eğitim merkezinde haftanın iki günü çalışma yaparak engelli dalış uzmanları haline getireceğiz." diye konuştu.

- "Her engellinin hayatında bir defa dalmasını istiyorum"

Kursa katılanlardan engelli Ali Can Dönmez (15), yüzmeyi çok sevdiğini ve dalış yapmayı öğreneceği için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Bedensel engelli milli yüzücü Batuhan Uçar (26) da çok sayıda yarışa katılarak madalya aldığını söyledi.

Dalgıçlığı engelli arkadaşları için öğrenmek istediğini dile getiren Uçar, "Benim gibi engelli arkadaşlarımızın suya daha kolay alışabilmesi açısından her engellinin hayatında bir defa dalmasını istiyorum. O yüzden dalgıçlığı öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

