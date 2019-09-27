HABER

Adana'da eş cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen genç kadın yaşamını yitirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan genç kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evde eşi Sezer Ç. (24) ile tartışan Melike Ç. (21), bir süre sonra eşinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 metre evden uzaklaşan kadın, Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta elektrikli bisikletle peşinden gelen eşi tarafından bıçaklandı.

Melike Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 4 bıçak yarası bulunan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melike Ç’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçan Sezer Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Genç çiftin 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.