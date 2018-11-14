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Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca tutuklandı

Adana'da, eşini çıkan tartışma sonucu boğazından bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli Neval K. (31) ile Fuat K. (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Fuat K, eşi Neval K'yi mutfaktan aldığı bıçakla boğazından yaraladı.

Yaralı Neval K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçan Fuat K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, çift arasındaki tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edildi.

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