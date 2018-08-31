HABER

Adana'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 03:16 | Son Güncelleme

Sarıçam ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, istirahatli olduğu belirtilen ve hava almak için evinin balkonuna çıkan bir gece bekçisi, komşusunun iki katlı evinin birinci katından alevler yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada gece bekçisinin haber verdiği komşuları hortumlarla yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını ikinci kata sıçramadan söndürdü. Evde hasar meydana geldi.

Olay sırasında kimsenin olmadığı belirtilen evde inceleme yapan ekipler, yangının oturma odasındaki elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildiValizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi
Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehditErdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana yangın

En Çok Okunan Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.