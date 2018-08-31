Adana'da ev yangını

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde, istirahatli olduğu belirtilen ve hava almak için evinin balkonuna çıkan bir gece bekçisi, komşusunun iki katlı evinin birinci katından alevler yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada gece bekçisinin haber verdiği komşuları hortumlarla yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını ikinci kata sıçramadan söndürdü. Evde hasar meydana geldi.
Olay sırasında kimsenin olmadığı belirtilen evde inceleme yapan ekipler, yangının oturma odasındaki elektrik aksamından çıktığını tespit etti.
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