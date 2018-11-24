Adana'da ev yangını

Adana'da bir apartmanın yedinci katındaki dairede yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın yedinci katındaki evde yangın çıktığı ve alevlerin diğer katlara sıçrama ihtimali olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polisler, apartman sakinlerini uyararak binayı tahliye etti.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ise bina girişindeki araçlar nedeniyle bir süre alevlere müdahale edemedi.

Araçlar, sahiplerine ulaşılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Sahibi bulunamayan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından kenara itilerek itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sağlandı.

Alevleri diğer dairelere sıçramadan söndüren ekipler, evde hasara neden olan yangının balkondaki buzdolabından kaynakladığını belirledi.

