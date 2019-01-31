Adana'da ev yangını

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katından duman çıktığını görenler, ev sakinlerini uyandırarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ikinci kata sıçramadan söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Yangının, içinde köz bulunan soba kovasının yanına bırakıldığı odunları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.
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