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Adana'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 02:39 | Son Güncelleme

Adana'da ev yangını

Adana'da iki katlı bir ev, ikinci katında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde iki katlı evin ikinci katında yangın çıktığını fark eden hane sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden çıktı.

Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürdükten sonra evin dışına çıkan ve baygınlık geçiren itfaiye görevlisine ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. Dumandan etkilendiği belirlenen görevli, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yangının, mutfaktaki elektrik kontağından kaynakladığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana itfaiye görevlisi yangın

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