Adana'da ev yangını

ADANA (AA) - Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahar Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer katlara sıçrama ihtimaline karşı binadakileri tahliye etti.

İtfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıktığı ve yatak odası olarak kullanılan odada inceleme yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen dairede oldukları öne sürülen 2 şüpheli kadını ara sokaklara kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

